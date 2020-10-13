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Владимир Остапчук и Кристина Горняк, рассказали, где и как пройдет их свадьба

Сегодня, 14:42

Шоумен также признался, успел ли накопить средства на торжество

15 октября ведущий шоу "МАСКА" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк станут супругами. Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" молодожены рассказали о последних приготовлениях к свадьбе.

По словам Кристины, они с нетерпением ждут праздника, который состоится уже через несколько дней.

"Стилистика свадьбы будет очень теплая, в осенних оттенках – коричнево-рыжий, зеленый, это одни из моих любимых цветов. У нас будет вечерняя церемония, потому что вечером все более магически и романтично. Мы не будем делать все эти традиции, например, застолье, где тамада всегда что-то говорит. Свадьба будет современная", – отметила невеста Остапчука Кристина Горняк.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

В какую сумму обойдется молодоженам праздник, Владимир и Кристина не говорят. Как известно, Остапчук часто проводит различные мероприятия и свадьбы. Поэтому журналисты канала "Украина" поинтересовались, сколько ему нужно провести корпоративов, чтобы организовать собственную свадьбу.

"Мы собрали деньги на свадьбу. Поэтому мне не нужно уже ничего отрабатывать – ни корпоративов, ни свадеб. Я не буду озвучивать сумму. Единственное, что скажу – свадьба пройдет в хорошем загородном комплексе под Киевом", – рассказал Владимир.

Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли все подробности своей свадьбы. Ранее невеста Остапчука призналась, будет ли менять фамилию после замужества.

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