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Владимир Остапчук извинился за свои слова о "Евровидении"

На концерте группы KAZKA ведущий некорректно высказался о конкурсе

Инна Петрова
Сегодня, 10:21

Владимир Остапчук ответил на критику из-за его скандального заявления о "Евровидении". На днях телеведущий неудачно пошутил во время концерта группы KAZKA, тем самым вызвав волну гнева в сети.

Телеведущий Владимир Остапчук
Телеведущий Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук прямо со сцены Дворца Спорта назвал "Евровидение" конкурсом для фриков и инвалидов. Он добавил, что коллективу Go_A нет смысла ехать на шоу, так как победа российской группы Little Big очевидна.

Позднее на своих страницах в социальных сетях ведущий извинился публично за свои слова.

"Друзья, этим постом хочу принести свои искренние извинения за некорректные высказывания, произнесенные мной пару дней назад во Дворце спорта. Я не хотел никого обидеть. После справедливых замечаний в мою сторону, я не сразу разобрался в их сути и, поторопившись, ответил налету. После двух дней размышлений, поставив себя на место тех, кого мог оскорбить, я понял насколько больно могли ранить слова и термины, которые я легкомысленно, не задумываясь, в юмористическом кураже, произнес", – написал Владимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Напомним, что недавно украинская модель с инвалидностью Александра Кутас на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором обратилась к шоумену с просьбой прокомментировать свои громкие слова.

На что Владимир ответил девушке следующее: "Вас оскорбляет термин, сказанный вскользь в контексте, где можно принять юридический термин, но вы ок с тем, в каких условиях живут люди? Я искренне желаю вам так же упорно защищать свои права не по надуманным раздутым предлогам, а в реальных изменениях в стране. Врага номер один нашли".

О скандале вокруг Владимира Остапчука смотрите также в сюжете:

Ранее Владимир Остапчук заинтриговал сеть новыми отношениями.

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