"Снова и снова изменяет": экс-супруга Владимира Остапчука намекнула на причину развода

Елена Войченко эмоционально ответила на пост экс-мужа

Владимир Остапчук с экс-супругой и дочерью Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Бывшая супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, которого недавно заметили в компании Ксении Мишиной, намекнула на причину развода. Отметим, что с Еленой Войченко он прожил в браке 12 лет.

Владимира Остапчука заподозрили в романе с известной актрисой. Детали в сюжете:

Сперва на своей странице в Instagram Владимир опубликовал пост, в котором поделился взглядами о верном окружении. Ведущий отметил, что порой надо внимательнее присмотреться к тем людям, которые находятся рядом.

"Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще остается на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится", – написал Владимир Остапчук.

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На такое эмоциональное признание прореагировала его бывшая супруга. Елена в комментарии под постом бывшего мужа намекнула на причину развода.

"Иногда ты бежишь за кем-то каждый раз, когда он бежит. Иногда ты прислушиваешься, каждый раз, когда он молчит. Иногда ты стоишь на стороне предателя каждый раз, когда он снова и снова изменяет, иногда ты прощаешь неправильные решения и раз за разом отстраиваешь то, что разрушил. Иногда ты стоишь на его стороне настолько долго, что становишься не просто пустым местом, а преградой... Иногда он ничего не видит, кроме "Я", – написала бывшая жена телеведущего, позже удалив комментарий.

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Не смогла и сдержать своих эмоций партнерша по танцам Владимира Остапчука Илона Гвоздева, которая также оставила свой комментарий. Отметим, что сразу после проекта "Танці з зірками" она дала скандальное интервью, в котором заявила о эгоизме телеведущего.

"Иногда, а точнее всегда, нужно оставаться человеком, быть честным и проще, и тогда, возможно, за тобой будут бежать, прислушиваться к тебе, стоять на твоей стороне и, в итоге, стоять на твоей стороне, когда о тебе все забудут", – написала танцовщица.

Напомним, ранее Владимир Остапчук прокомментировал развод.

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