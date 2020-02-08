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Владимир Остапчук обвел вокруг пальца своих хейтеров в Instagram

Скандальный телеведущий пообещал заплатить тому, кто его оскорбляет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Телеведущий Владимир Остапчук
Телеведущий Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Скандальный телеведущий Владимир Остапчук, который угрожает своей жене, объявил на странице в Instagram, что заплатит своим хейтерам. Поступок шоумена вызвал настоящий ажиотаж в сети.

Смотрите, что Владимир Остапчук говорит о личной жизни:

После того, как стало известно, что Владимир Остапчук разводится с Еленой Войченко, на телеведущего посыпались обвинения в сети, за чем последовали новые подробности о его личной жизни, и даже слухи о любовнице.

Шоумен решил отреагировать на хейт в социальных сетях весьма оригинальным способом – проведя конкурс. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно только оставить оскорбительный комментарий под публикацией Остапчука.

"Хейт, ненависть, осуждение... Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле, за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь. Защитить и, возможно, даже сделать лучшим меня самого (как это ни странно). Моя благодарность вам должна быть не только на словах. Я хочу отдать кому-то из вас 5 тысяч гривен, которые заработал, продавав худи (и заплатив налог). Не волнуйтесь, все необходимые деньги я регулярно отправляю Елене укрпочтой (к сожалению, так требует законодательство)", – написал Владимир.

Скриншот instagram.com/vova_ostapchuk/

Позднее он обновил пост, в котором разместил следующее сообщение: "РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША СРЕДИ ХЕЙТЕРОВ! Ненависть и осуждение... Это то, чем прикрываются хейтеры, когда видят свои комплексы в других людях. Они указывают на ошибки и грязь других, боясь себе признаться что живут так же – а может и в разы хуже. Но мой эксперимент с розыгрышем 5000 грн показал: мы ненавидим всеми фибрами, но денег хотим. А – алчность. Вы уже определитесь – или ненавидите, или мои "грязные" деньги берите".

Ведущий отметил, что среди тех, кто обвиняет его в сети, есть "адекватные люди".

"Вова, вы ведёт себя как подросток! Глупо, импульсивно просто как балбес! У вас растет дочка и вот подумайте, когда у вас будет свободное время: Хотели бы вы, что бы ее муж был таким как вы?", – пишут в комментариях на странице Владимира Остапчука.

Ранее украинская актриса Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком.

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