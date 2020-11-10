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Владимир Остапчук объяснил, почему расплакался во время свадьбы

Сегодня, 18:36

Телеведущий прокомментировал свои эмоции на свадьбе

Свадьбу ведущего шоу "Маска"на канале Украина Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк все активно обсуждали. Не только потому, что после скандального развода прошло немного времени, но и слезы шоумена во время свадебной клятвы возмутили пользователей Сети. Почти спустя месяц после свадьбы Владимир Остапчук решил в Instagram прокомментировать, почему он расплакался во время церемонии.

Телеведущий не понимает, почему мужчинам нельзя плакать. Он отметил, что у мужчин есть свои страхи, переживания. Из-за того что они все это держат в себе, могут стать агрессивными или раздраженными. Показывать свои эмоции мужчины не привыкли, ведь их будут называть тряпками и нюнями. Но Остапчук считает, что в особенные моменты мужчина может пустить слезу и в этом нет ничего странного.

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Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Мнение подписчиков разделилось. Одни считают, что мужские слезы – нормально. "Когда родилась моя дочь, я даже не знал что умею так рыдать", "Чоловіки такі ж самі люди. Вова – молодець, ти приклад" – написали фолловеры. Другие же не поддержали телеведущего и оставили гневные комментарии: "Бросил двух детей и опять плачет…", "Твоїй колишній дружині потрібно дати оскара за те що жила з тобою!", "Так искренне , как и на первой свадьбе было..."

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук посвятил Кристине Горняк песню.

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