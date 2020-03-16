Владимир Остапчук отказался отвечать на вопрос об алиментах: "Мы не говорим на эту тему"

Шоумен Владимир Остапчук признался, что в их отношениях с Еленой Войченко не все так гладко

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", шоумен Владимир Остапчук рассказал, почему не считает развод трагедией и как сейчас общается с матерью своих детей. Также ведущий прокомментировал ажиотаж вокруг своей персоны из-за разрыва с бывшей женой.

Многие пользователи в Сети осуждают Остапчука, мол, он пытается хайпонуть на семейной трагедии. Но шоумен другого мнения.

"Развод – это не трагедия. Если люди решили расстаться, это всегда хорошо. Потому что они пришли и честно ответили на вопрос: "Зачем его тянуть дальше?" – отмечает Владимир Остапчук в интервью телеканалу "Украина".

Шоумен Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Но любознательные украинцы работают лучше любого детектива. В СМИ уже давно обсуждают, что женская рука на фото, которое опубликовал Остапчук в своем Instagram, принадлежит его новой пассии. Зовут ее Кристина, ей 33 года, и она работает нотариусом. Но комментировать это Владимир не хочет. И чем больше молчит – тем больше ажиотажа вокруг его персоны.

"Я всегда думал, что стану популярным, например, благодаря утреннему шоу на телеканале "Украина" или тем, что провел "Евровидение". Нет. Я стал популярным благодаря тому, что вся страна узнала о разводе", – поразил признанием шоумен.

Экс-супруга Владимира Остапчука прокомментировала его новые отношения – смотрите видео:

Бывшая жена Владимира – Елена Войченко – на всю страну рассказала об изменах Остапчука. Ранее в интервью программе "Зірковий шлях" она не умолчала о его обмане, унижениях и манипуляциях.

"Мы нормально общаемся, я бываю у детей, – убеждает Остапчук в эфире "Ранку з Україною". – Мы стараемся в любом случае прийти к согласию, потому что у нас детки, и я их очень люблю. Стараюсь быть хорошим папой, поэтому нам все равно приходится идти на компромиссы. Понятно, что не все так гладко".

Ведущая Мария Мельник откровенно спросила у мужчины, платит ли он алименты, однако отвечать на этот вопрос Владимир не захотел.

"Мы не говорим на эту тему", – заявил Остапчук в эфире телеканала "Украина". Но Мария Мельник добавила, что люди обсуждают этот вопрос, на что шоумен ответил: "Пусть обсуждают. Мне очень приятно, что людям интересна моя личная жизнь".

Напомним, ранее Елена Войченко рассказала, почему затягивается их развод с Владимиром Остапчуком.

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