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Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль

Сегодня, 10:37

Шоумен устроил сюрприз Кристине Горняк

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал о новом крупном подарке для своей возлюбленной Кристины Горняк.

Подробностями Остапчук поделился с журналистами на презентации нового пространства для женщин, которое теперь организовывает Кристина.

"Она мне рассказывала, что всегда мечтала о Range Rover. Всегда. Последних лет 10. Конечно же, я прислушиваюсь к ее желаниям и мечтам и, по возможности, стараюсь их выполнять", – говорит Владимир.

Телеведущий Владимир Остапчук с девушкой Кристиной
Телеведущий Владимир Остапчук с девушкой Кристиной
Фото: пресс-служба

Сама Кристина не скрывает, что такой автомобиль действительно был ее давней мечтой.

"Еще даже в Instagram не выставила. Но хорошо, вам расскажу. Это был очень классный сюрприз. Я очень мечтала о таком автомобиле. Поэтому Вова выполнил мою мечту. И сделал это в лучших традициях, которые могут быть. Он завязал мне глаза. Привез меня (в назначенное место – прим.ред.), были фейерверки. Авто – черное, был такой огромный красный бант сверху, это Range Rover. Все по классике", – поделилась Кристина.

К слову, до знакомства с шоуменом Горняк владела собственной нотариальной конторой, с января ведет еще и свой Instagram-блог. А отныне – организовывает встречи для женщин, где учит любить себя и ценить свое время.

Напомним, Кристина Горняк рассказала, как познакомилась с детьми Владимира Остапчука. Ранее Владимир Остапчук и Кристина Горняк эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии.

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