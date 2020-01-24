Владимир Остапчук показал фото из суда, где разводится с супругой

Украинский артист высказался на тему развода

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук после 12 лет брака разводится со своей супругой Еленой Войченко. Как недавно рассказал артист, они с женой не ругались, а просто поняли в определенный момент, что их жизненные пути разошлись в разные стороны.

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Более того, Владимир на своей странице в Instagram посвящает поклонников в детали бракоразводного процесса. Так, ведущий опубликовал кадры с Печерского суда и обратил процесс развода в публичную шутку. Но нашлось место и для серьезных размышлений – Остапчук попросил поклонников не советоваться с ним на тему расставания, ведь каждые отношения в семье индивидуальны.

Владимир Остапчук в суде Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Меня буквально засыпали вопросами и советами по похожей со мной ситуации. Расставаться или нет, а как же дети, может, потерпеть и т. д. Чужая семья – темный лес. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда – жизнь дана лишь раз, в этом и ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас. Отдельное "спасибо" за дельные советы по обустройству моей личной/семейной и сексуальной жизни – давайте я как-нибудь сам", – написал Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук и Елена Войченко Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также артист заявил, что "хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом". По его словам, к разводу нужно относиться более проще.

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