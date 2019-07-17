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Владимир Остапчук представил новую пародию о звездах, которые пошли в политику

Телеведущий опубликовал забавное видео под названием "Зе Шоубиз"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук всегда с юмором относится ко всему, что на повестке дня. Так, на своем YouTube-канале он опубликовал новую пародию "Зе Шоубиз", которую посвятил феномену, к которому приковано внимание каждого украинца: массовое желание селебрити стать частью политической системы страны.

Создатели отмечают, что видео несет сугубо юмористический характер, дарит лишь положительные эмоции и возможность немного поиронизировать.

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Действие пародии происходит в недалеком будущем – 2025 году. По всему миру распространяется тренд: звезды шоу-бизнеса идут в политику. Мэром Лондона становится Джон Сноу, а премьер-министр Канады теперь Джастин Бибер. Все это мы узнаем из новостей, которыми начинается пародия, а обо всех изменениях в мире нам сообщает бегущая строка. В Украине политическую карьеру стремительно развивают Вакарчук, Винник, Полякова, Сивохо, Павлик, Скичко и другие артисты. А вот в мире политиков наблюдается обратная ситуация: Луценко, Гройсман и другие политики подались в шоу-бизнес, Тимошенко отправилась в тур "Королева Рады", а Парубий читает рэп.

Набирающая популярность тенденция лежит в основе юмористического видео. По сюжету Владимир Остапчук убегает от мухи, которая переносит так называемый "вирус", который вызывает желание сменить статус селебрити на карьеру политика. На своем пути он сталкивается со странными происшествиями. Как развиваются события и зацепит ли Владимира Остапчука необычный вирус, смотрите в новой пародии.

"За последний месяц у меня стало в два раза больше работы. Иногда мне кажется, что я в шоу-бизнесе остался один. Большинство моих коллег помимо звания народных любимчиков станут еще и народными избранниками (минуя звание "заслуженного"). Это круто для страны, но что же будет с шоу-бизом? Почему селебрити массово идут в политику? Пойдут ли бывшие депутаты на сцену? Может причина в загадочном вирусе, который вызывает желание пойти в шоу-бизнес и наоборот? Об этом моя новая пародия! Уже на канале! В новом видео, кстати, и веселые ребята из ZBSband снялись!", – прокомментировал новую пародию Владимир Остапчук на своей странице в Instagram.

Напомним также, Владимир Остапчук рассказал, как провалился в люк.

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