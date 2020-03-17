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Владимир Остапчук признался, что ходит к психологу чаще, чем занимается сексом

Шоумен не верит в то, что у каждого человека где-то в мире есть его вторая половинка

Марина Попович
Сегодня, 15:00

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на теканале "Украина", ведущий Владимир Остапчук рассказал, почему не верит в любовь на всю жизнь и какой должна быть женщина.

По словам шоумена, ему не важно, будет ли женщина готовить. Кроме того, он не верит в то, что у каждого человека где-то в мире есть его половинка.

"Для меня совершенно не важно, чтобы женщина готовила. На мой взгляд, женщина и кухня – это не те вещи, между которыми нужно ставить знак равенства, – говорит Владимир Остапчук. – Я не верю в то, что существуют половинки. Убежден, что человек целостный, но просто в какой-то момент должен прийти другой человек. Но я не считаю, что это должна быть любовь на всю жизнь".

Экс-супруга Владимира Остапчука прокомментировала его любовницу – смотрите видео:

Несмотря на то, что бывшая жена Остапчука обустраивал домашний уют и занималась воспитанием детей, Владимир отмечает, что каждый должен заботиться о самореализации.

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"Я считаю, что каждый человек независимо от пола должен реализовываться. Потому что, если он этого не делает, то потом начинает манипулировать, мол, "я отдала тебе лучшие годы", "я была с детьми", еще что-то. Это, конечно, может быть оправданием, но..." – рассказал Остапчук.

Также в интервью "Ранку з Україною" он признался, что ходит к психологу 2-3 раза в неделю.

"У меня секс сейчас гораздо реже, чем психолог", – заявил шоумен в эфире телеканала "Украина".

Напомним, ранее шоумен Владимир Остапчук признался, что в их отношениях с Еленой Войченко не все так гладко.

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