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Владимир Остапчук рассекретил свой гонорар за свадьбу: сколько зарабатывает ведущий

Сегодня, 13:30

Телеведущий также признался, какую сумму тратит в месяц

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который недавно рассказал о разделении имущества с экс-супругой, рассекретил своих доходы. 35-летняя знаменитость назвал сумму гонорара, которую он получает за проведение свадьбы.

В интервью для программы "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" он признался, что в среднем его гонорар за проведение свадьбы составляет около 5 тысяч долларов. Цена варьируется от места проведение и запросов заказчика.

Телеведущий Владимир Остапчук
Телеведущий Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Корпоративы это круто и я очень люблю людей. В среднем мой прайс за проведение свадьбы – в районе 5 тысяч долларов", – признался Остапчук.

Также шоумен отметил, что за время карантина его доходы сократились, а в месяц для комфортной жизни ему нужно минимум 4 тысячи долларов. Во время изоляции его основным источником дохода стали онлайн-мероприятия и реклама в социальных сетях. За один рекламный пост телеведущий получает более 500 долларов (около 13 тысяч гривен, – Ред.).

"Деньги от рекламы небольшие, но они позволяют держаться на плаву. Также у меня есть личные сбережения", – признался Остапчук.

Владимир Остапчук и его девушка Кристина Горняк впервые показали новую квартиру:

В паре со своей возлюбленной Кристиной Горняк Владимир – главный добытчик. Шоумен, несмотря на то, что у девушки есть своя квартира, пригласил Кристину жить к себе. Главные покупки также лежат на плечах шоумена.

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Напомним, что Владимир Остапчук подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены. После чего экс-супруга телеведущего сделала громкое заявление. По ее словам, Владимир сообщил их дочери, что у нее скоро будет новая мама (Кристина Горняк).

Но сам шоумен эти слова опровергает, утверждая, что Елена Войченко впутывает детей в свои манипуляции.

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