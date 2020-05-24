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Владимир Остапчук рассказал, как начинался его новый роман: первые совместные фото пары

Сегодня, 09:55

Шоумен перестал скрывать свою возлюбленную

Шоумен и ведущий Владимир Остапчук перестал скрывать свою новую девушку. Он публично представил любимую и рассказал, как зарождался их роман.

Напомним, что Владимир Остапчук развелся со своей женой Еленой Войченко, с которой был вместе 12 лет. У экс-пары есть двое детей. После новости о разводе ведущего в Сети появились слухи, что Владимир завел новый роман с девушкой по имени Кристина. И хотя Остапчук долго молчал, догадки его поклонников и СМИ все же подтвердились.

В эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle Владимир и Кристина рассказали, где они познакомились и как зарождались их отношения.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

Первая встреча влюбленных состоялась летом 2019 года в Италии на свадьбе, где Кристина была гостьей – подружкой невесты, а Остапчук – ведущим.

"Вспоминая сейчас тот день, даже не понимаю, как я сразу не приметил ее, не обратил на нее внимание – красивую, безумно талантливую, искреннюю и удивительную. Да и она, признаться, на меня тоже. Мы пообщались и пропали… на какое-то время", – поделился воспоминаниями артист.

Вскоре они снова встретились. Это произошло на проекте "Танці з зірками".

"Кристина пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, участвовавшего тогда в "Танцах". Она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: "Вова, поверьте, все будет хорошо". Да, мы первое время были на "вы". Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра", – рассказал Остапчук.

По словам пары, они долгое время переписывались как друзья, а после первого свидания отправились вместе в Париж. Совместной фотографией из сердца Франции Вова и Кристина уже без опасений поделились на своих аккаунтах в Instagram.

В кадре они запечатлены на фоне Эйфелевой башни, улыбающиеся и счастливые.

INSTAGRAM

"Благодарю Тебя за каждый наш счастливый день, за каждый момент и улыбку на моем лице! Благодарю за каждое путешествие, что было и что будет, за каждый закат и рассвет", – обратилась Кристина Горняк к Остапчуку.

Смотрите в сюжете, что говорит о новой девушке Остапчука его экс-жена:

О том, намерен ли Владимир Остапчук второй раз жениться, читайте здесь.

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