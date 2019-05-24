Владимир Остапчук рассказал, как провалился в люк

Смешные истории и конфузы украинских звезд

Лилия Ребрик, Дмитрий Шуров, Сергей Бабкин и Владимир Остапчук в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" рассказали о личных историях и конфузах, связанных со светлыми вещами.

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"Я ненавижу носить белые вещи. Белый цвет в одежде – это ужасно! – признается Дмитрий Шуров в эфире телеканала "Україна". – Ведь, если, например, ел гамбургер – не можешь вытереть об себя руки".

Сергей Шнуров Фото: instagram.com/shnurovs

Телеведущий Владимир Остапчук немного лучше отозвался о белом цвете в гардеробе, но все равно не обошлось без интересных историй из жизни.

"На мне сейчас вторые белые штаны в моем гардеробе за всю жизнь. Расскажу о первых белых брюках. Моя бабушка живет в селе Ягубец Черкасской области, и летом мы с моим старшим братом пошли на сельскую дискотеку. Я вышел за помещение клуба, в туалет, в своих офигенных белых штанах "с иголочки" – городской парень. Отошел – а там был незакрытый люк, и я в него провалился", – смеясь, поделился в программе "Ранок з Україною" ведущий Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

А вот в отличие от звездных мужчин, Лилия Ребрик любит не только носить вещи белого цвета, но и выбрала его главным в интерьере дома.

"У меня в квартире все белое. И, когда мне говорят: "Боже, на белом же все видно, грязь видно намного сильнее", – ничего подобного. На темном все видно гораздо сильнее", – рассказывает ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известный певец Сергей Бабкин признался, что в его доме все белоснежное, да и сам артист часто одевается в белое, а началось все с внезапного приступа шопоголизма.

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"Мои любимые цвета – красный, белый и черный. Как-то я сразу приобрел белые брюки, рубашку, жилет, пиджак, шляпу и туфли – надел все это и выхаживал по Харькову", – рассказал Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Напомним, Владимир Остапчук опубликовал несколько ярких фотографий, где предстает вместе с женой и детьми.

Ранее Владимир Остапчук опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.

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