Владимир Остапчук впервые показал сына: фото

Украинский ведущий познакомил со своим вторым ребенком

Владимир Остапчук с супругой и дочерью Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который не так давно поделился забавным фото с женой Еленой, впервые показал своим поклонникам лицо годовалого сын. До этого артист уже публиковал фото ребенка, но не показывал его полностью.

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Владимир стал отцом в марте прошлого года и еще ни разу не публиковал снимки второго ребенка. Для фотосессии глянцевого журнала Viva ведущий позировал со всей своей семьей – женой Еленой, дочерью Эмилией и сыном Эванов. Счастливое семейство на опубликованном в Instagram позирует в полном составе, а красотка супруга держит сына на руках.

Владимир Остапчук и его семья Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Знакомьтесь: наш сын Эван", – написал под фото украинский ведущий.

Также Остапчук, который прославился благодаря песенному конкурсу Евровидение 2017, поблагодарил всю свою команду за помощь в фото съемке.

Ранее Владимир Остапчук опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.

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