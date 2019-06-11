Владимир Остапчук впервые показал сына: фото
Украинский ведущий познакомил со своим вторым ребенком
Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который не так давно поделился забавным фото с женой Еленой, впервые показал своим поклонникам лицо годовалого сын. До этого артист уже публиковал фото ребенка, но не показывал его полностью.
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Владимир стал отцом в марте прошлого года и еще ни разу не публиковал снимки второго ребенка. Для фотосессии глянцевого журнала Viva ведущий позировал со всей своей семьей – женой Еленой, дочерью Эмилией и сыном Эванов. Счастливое семейство на опубликованном в Instagram позирует в полном составе, а красотка супруга держит сына на руках.
"Знакомьтесь: наш сын Эван", – написал под фото украинский ведущий.
Также Остапчук, который прославился благодаря песенному конкурсу Евровидение 2017, поблагодарил всю свою команду за помощь в фото съемке.
Ранее Владимир Остапчук опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.
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