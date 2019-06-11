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Владимир Остапчук впервые показал сына: фото

Украинский ведущий познакомил со своим вторым ребенком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Владимир Остапчук с супругой и дочерью
Владимир Остапчук с супругой и дочерью
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который не так давно поделился забавным фото с женой Еленой, впервые показал своим поклонникам лицо годовалого сын. До этого артист уже публиковал фото ребенка, но не показывал его полностью. 

Также узнайте, почему Влад Топалов устал от своего сына:

Владимир стал отцом в марте прошлого года и еще ни разу не публиковал снимки второго ребенка. Для фотосессии глянцевого журнала Viva ведущий позировал со всей своей семьей – женой Еленой, дочерью Эмилией и сыном Эванов. Счастливое семейство на опубликованном в Instagram позирует в полном составе, а красотка супруга держит сына на руках.

Владимир Остапчук и его семья
Владимир Остапчук и его семья
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Знакомьтесь: наш сын Эван", – написал под фото украинский ведущий.

Также Остапчук, который прославился благодаря песенному конкурсу Евровидение 2017, поблагодарил всю свою команду за помощь в фото съемке. 

Ранее Владимир Остапчук опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.

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