Владимир Остапчук выпустил песню, которую посвятил Кристине Горняк. И это очень трогательно

Шоумен признался, что изначально делиться композицией с широкой публикой не планировал

Владимир Остапчук представил свою песню, которую он написал для Кристины Горняк. Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" отметил, что это был подарок на их свадьбу, который он не планировал публиковать в Сети, но поклонники буквально засыпали возлюбленную Остапчука расспросами.

Фрагмент дебютного трека Владимира можно было услышать в сторис Кристины Горняк со свадьбы. Именно там шоумен исполнил свою композицию перед невестой.

"Как в фильмах Тарантино! Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу. И не планировал ее афишировать. Но Кристина выставила в сторис кусочек и ее просто забросали вопросами", – написал Владимир Остапчук на своей странице в Instagram.

Песню он также опубликовал в YouTube-канале, добавив видеоряд из их с Кристиной love story видео.

Владимир Остапчук — В фильмах Тарантино

О том, где и как прошла свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк мы рассказывали здесь.

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