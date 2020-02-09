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Владимир Остапчук зачитал рэп на сцене "Голоса країни 10": кто из тренеров обернулся к шоумену

Украинский ведущий пришел на проект с особой миссией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:03
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В это воскресенье, 9 февраля, стартовал четвертый этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10". Сегодня на звездных тренеров – Тину Кароль, Потапа, Настю Каменских, Dan Balana и MONATIK – ждал неожиданный сюрприз! Среди участников слепых прослушиваний они увидели телеведущего и шоумена Владимира Остапчука. На сцене главного вокального шоу страны он зачитал американский рэп Time to Say Goodbye, чем изрядно удивит тренеров, ведь этот музыкальный жанр участники на шоу выбирают не часто.

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С первых секунд он обернул кресло Тины Кароль. А вот Потап сразу же узнал голос Остапчука и нажал на красную кнопку, к нему также присоединился MONATIK. Но шоумен пришел на проект не с целью участия, а для "прожарки" тренеров. Шоумен зачитал несколько шуток и ушел за кулисы.

Напомним, стало известно имя нынешней любовницы украинского шоумена Владимира Остапчука. По информации СМИ, речь идет о 33-летней девушке-нотариусе по имени Кристина.

Отметим, что спустя 12 лет брака телеведущий разводится со своей супругой Еленой Войченко.

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