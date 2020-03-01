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Владимир Остапчук заинтриговал сеть новыми отношениями: фото

Ведущий опубликовал снимок с незнакомкой и написал о любви

Инна Петрова
Сегодня, 14:34

Владимир Остапчук, который недавно развелся с женой, подогрел слухи о новом романе. Пока в сети обсуждают его возможную любовницу, ведущий публикует загадочные фото со словами о любви.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На своей странице в Instagram Владимир Остапчук разместил фото, которым поздравил фолловеров с первым весенним днем.

"Весна – это любовь", – написал ведущий.

INSTAGRAM

На снимке видно, как Остапчука нежно обнимает за шею женщина. Лица незнакомки не видно, но подписчики ведущего предположили, что это может быть его новая возлюбленная. Кто-то из пользователей написал, что это 33-летняя нотариус по имени Кристина, с которой Владимир познакомился еще летом на свадьбе в Италии, где он был ведущим.

"Такое чувство, что фото выложено, чтобы побесить бывшую. Мол, ты сиди там с двумя детьми, а у меня новая жизнь, я вон какой счастливый с новой мадамой. Точнее даже не с целой мадамой, а с ее рукой", – раскритиковала Остапчука одна комментаторка.

Смотрите в сюжете, в какой скандал попал Владимир Остапчук:

Напомним, что Владимир Остапчук начал угрожать бывшей жене после ее скандального интервью.

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