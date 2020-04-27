Полякова раскритиковала: Владимир Остапчук показал пикантное видео с ногами вероятной избранницы

Шоумен опубликовал забавный челлендж

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук продолжает публиковать на своей официальной странице в Instagram кадры со своей вероятной избранницей – 33-летней Кристиной. В очередной раз телеведущий дал понять своим поклонникам, что карантин он проводит не в одиночку.

Владимир Остапчук и 33-летняя Кристина Фото: Instagram

После всех откровений про развод на странице Остапчука появилось забавное видео, на котором шоумен лежит на полу, а за его спиной под музыку двигаются утонченные женские ноги.

"Sunday is a Leg Day", – коротко написал украинский ведущий.

INSTAGRAM

Первой на новую публикацию 35-летнего артистка ответила певица Оля Полякова, выразив свое критическое отношение к подобным постам: "Думаю, что это жестоко".

Напомним, что недавно украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук стал гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life. Во время интервью звезда рассказал, как часто видит своих детей на карантине.

Также еще в начале февраля журналисты программы "Зірковий шлях" рассекретили вероятную избранницу шоумена Владимира Остапчука. Украинский телеведущий до сих пор не представил публике 33-летнюю нотариус Кристину, но продолжает публиковать с ней фото в социальных сетях из одной квартиры.

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