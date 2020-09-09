Владимир Остапчук заразился коронавирусом: какие симптомы у ведущего

Шоумен вместе с невестой находится на самоизоляции

У известного украинского шоумена и ведущего шоу "МАСКА", премьера которого планируется на канале "Украина", Владимира Остапчука диагностировали COVID-19.

Первые симптомы болезни Владимир почувствовал в пятницу, 4 сентября, в связи с чем он вынужден был отказаться от выступления на своем стендап-вечере, чтобы, в первую очередь, не подвергать опасности зрителей. Они с невестой Кристиной Горняк сразу же отправились сдавать тест. Первый тест показал отрицательный результат. Позитивный результат Владимир получил только после третьего ПЦР-тестирования во вторник, 8 сентября. Кристина также сделала тест, ее результат – негативный.

"Слава Богу, меня пронесло с воспалением легких. У меня нет обоняния. Пропало несколько дней назад, и до сих пор не восстановилось. Я болею в более легкой форме, чем болеет Вова. У него осложнения в виде пневмонии. Надеюсь на позитивную динамику, буду делать для этого все", – рассказала Кристина Горняк в Instastories.

Скриншот: соцсети

Пара с пятницы находится на самоизоляции дома под наблюдением врачей и выполняет все предписанные медицинские рекомендации.

Напомним, Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк. Позже шоумен ответил на постоянные сравнения его невесты с бывшей женой.

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