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Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

Сегодня, 12:03

Артисты пока не комментируют скорое прибавление в семействе

Известный российский певец Владимир Пресняков и его супруга, также певица, Наталья Подольская ждут второго ребенка, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник из окружения семьи. Кого сейчас ждет Наталья — пока неизвестно, артисты не распространяются о поле ребенка.

"Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время", — рассказали "СтарХиту" в окружении пары.

Владимир Пресняков с Натальей Подольской и их сыном Артемием
Владимир Пресняков с Натальей Подольской и их сыном Артемием
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Владимир и Наталья познакомились в 2005 году на съемках спортивно-развлекательного шоу "Большие гонки". На тот момент Владимир состоял в браке со своей второй женой – модельером Еленой Ленской. В 2010 году Владимир и Наталья поженились. Пара долгое время уходила от вопросов о детях. В 2015 году у артистов родился первенец – сын Артемий. Для Натальи он стал первым ребенком, а вот для Владимира – вторым, ведь у певца есть старший сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте.

Скандалы, в которые были втянуты дети звезд – смотрите видео:

Напомним, знаменитая канадская супермодель Коко Роша скоро в третий раз станет мамой. Мы также сообщали, что Тимур Мирошниченко заговорил о третьем ребенке.

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