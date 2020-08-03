Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

Артисты пока не комментируют скорое прибавление в семействе

Известный российский певец Владимир Пресняков и его супруга, также певица, Наталья Подольская ждут второго ребенка, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник из окружения семьи. Кого сейчас ждет Наталья — пока неизвестно, артисты не распространяются о поле ребенка.

"Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время", — рассказали "СтарХиту" в окружении пары.

Владимир Пресняков с Натальей Подольской и их сыном Артемием Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Владимир и Наталья познакомились в 2005 году на съемках спортивно-развлекательного шоу "Большие гонки". На тот момент Владимир состоял в браке со своей второй женой – модельером Еленой Ленской. В 2010 году Владимир и Наталья поженились. Пара долгое время уходила от вопросов о детях. В 2015 году у артистов родился первенец – сын Артемий. Для Натальи он стал первым ребенком, а вот для Владимира – вторым, ведь у певца есть старший сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте.

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