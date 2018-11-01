Владимир Зеленский эмоционально "спел" в новом клипе группы "Антитіла"

Коллектив представил композицию "LEGO"

Владимир Зеленский спел в клипе "Антитіла". Фото: пресс-служба

Украинская группа "Антитіла" выпустила новый клип на трек "LEGO", который стал главным саундтреком к новому фильму студии "Квартал 95" "Я, ты, он, она". Видеоработа состоит из кадров, которые передают настоящие эмоции музыкантов группы и актеров фильма.

"Песня LEGO – не просто лишь саундтрек к комедийной драме "Я, ты, он, она". Эта песня – о нашей с вами стране, переживающей драматический период своей истории. Закройте глаза и представьте, что люди востока и запада поют ее друг другу. И где-то внутри души, несмотря на все раздоры каждый хочет собрать этот наш общий поломанный конструктор так, чтобы наступил мир и покой", – прокомментировал фронтмен группы Тарас Тополя.

Владимир Зеленский стал фронтменом группы в новом клипе "Антитіла" Фото: Пресс-служба Владимир Зеленский стал фронтменом группы в новом клипе "Антитіла" Фото: Пресс-служба Владимир Зеленский стал фронтменом группы в новом клипе "Антитіла" Фото: Пресс-служба Владимир Зеленский стал фронтменом группы в новом клипе "Антитіла" Фото: Пресс-служба Владимир Зеленский стал фронтменом группы в новом клипе "Антитіла" Фото: Пресс-служба Владимир Зеленский стал фронтменом группы в новом клипе "Антитіла" Фото: Пресс-служба 1/6

В съемках клипа принял участие Владимир Зеленский, который мастерски вжился в роль солиста группы "Антитіла". В работу "LEGO" также вошли кадры романтической комедии "Я, ты, он, она". Отметим, в картине снялись Надя Дорофеева, Евгений Кошевой, Настя Короткая и другие звезды украинского шоу-бизнеса. На широкие экраны картина выйдет 27 декабря.