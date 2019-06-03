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Владимир Зеленский посетил концерт MONATIK: видео

Президент Украины решил посетить концерт популярного украинского исполнителя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Владимир Зеленский Фото: facebook.com/sluga95
Владимир Зеленский
Фото: facebook.com/sluga95

1 июня на НСК "Олимпийский" состоялся градндиозный концерт MONATIK LOVE IT ритм, который собрал тысячи поклонников. Шоу также посетили многие украинские знаменитости: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Настя Каменских, Юлия Санина, Джамала, Маша Ефросинина. Не пропустил мероприятие и действующий президент Украины – Владимир Зеленский со своей женой Еленой.

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Зрители не упустили возможность запечатлеть Владимира Зеленского на концерте MONATIK LOVE IT ритм. Президент, который появился в повседневной одежде, не собирался скрывать, что посетил шоу, и весело приветствовал окружающих под зажигательные песни Димы Монатика.

Владимир Зеленский посетил концерт MONATIK - видео:

Ранее мы также писали, что 1 июня Владимир Зеленский впервые показал своих дочь и сына. В Международный день защиты детей экс-комик опубликовал в своем Instagram семейное фото, на котором запечатлен вместе с женой и двумя наследниками.

Узнайте также, как отреагировали знаменитости на новость о том, что Владимир Зеленский стал президентом Украины.

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Владимир Зеленский MONATIK Елена Зеленская LOVE IT ритм
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