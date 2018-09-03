Владимир Зеленский удивил поклонников сходством с Павлом Зибровым

Шоумен и актер разместил фото, на котором он запечатлен с густыми усами

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official/

Знаменитый украинский шоумен, актер и лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский взбудоражил своих подписчиков в Instagram. Владимир разместил фото, на котором он запечатлен в необычном образе – с отросшими волосами и густыми усами. Многие подписчики комика стали сравнивать его с Народным артистом Украины – Павлом Зибровым.

"Вуса Зіброва, вам личить", "Как сын Павла Зиброва", "Зибренский", "Ааааааа, Павло Зибров!", "Я думала Зібров поправився і пластику зробив", "Молодий Зібров!", "На Зиброва похож", "Зибров нервно курит в стороне", "Вылитый Зибров", – отметили поклонники Владимира.

Владимир Зеленский Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Также многие подчеркнули сходство Зеленского на этом фото со знаменитым колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром, а некоторые отметили, что Владимир похож на звезду индийского Болливуда.

Напомним, Владимир Зеленский и другие украинские знаменитости рассказали, как они провели лето.

Отметим также, что именно в таком образе Зеленский появится в фильме "Я, ты, он, она", съемки которого стартовали в июле.