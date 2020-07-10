Владиславу Яме – 38: ТОП-10 "горячих" фото танцора
В соцсети у хореографа нашлось немало снимков с оголенным торсом
Сегодня, 10 июля, украинскому танцору и хореографу, судье шоу "Танці з зірками" Владу Яме, который заявил, что переболел коронавирусом, исполняется 38 лет.
Пока Влад принимает поздравления, Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть подборку десяти самых горячих фото хореографа, которые он публиковал у себя в Instagram.
Отметим, что супруга Влада Лилиана уже поздравила мужа в сети. Девушка устроила любимому сюрприз и опубликовала пару снимков, где Влад запечатлен с шариками и подарком.
"С Днем рождения! Обожаю твою счастливую мордочку", – подписала один из снимков Лилиана.
А вот и пять интересных фактов о Владиславе Яме:
- Влад Яма родился в Запорожье, в семье учителей-историков.
- Танцами будущая звезда паркета увлекся в пятилетнем возрасте, когда случайно попал на чемпионат СССР по бальным танцам.
- Владислав перенес две операции на коленях.
- На соревнования за границей Влад начал ездить с 16 лет.
- Первый раз Яма побрил голову в 2006 году для тура с Лолитой Милявской. С тех пор хореограф не меняет прическу.
О том, как Влад Яма переболел коронавирусом, смотрите в сюжете ниже:
Напомним, Влад Яма рассказал о конфликте с Лесей Никитюк.
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