Елена-Кристина Лебедь влюбилась в Розенко еще до первой встречи: признание ведущей

Возлюбленная министра поделилась деталями знакомства

Украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь и ее возлюбленный, бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко уже давно не скрывают от общественности свои отношения. Совместные путешествия заграницу, светские выходы и счастливые фото в социальных сетях – Елена не раз признавалась, что очень счастлива.

О том, что влюбленные познакомились в социальной сети, было и ранее известно. Но во время интервью с Машей Ефросининой Кристина впервые поделилась подробностями первой встречи и призналась, что уже спустя две недели общения влюбилась в Розенко. Не зная о должности Павла, ведущая просто ответила ему на один из комментариев под ее фото в Facebook. Так и завязалось виртуальное общение, которое привело к серьезным отношениям. На момент знакомства Павел был женат. Сейчас он разведен и похудел на 32 килограмма.

Кристина Лебедь и Павел Розенко Фото: Instagram

"Я сначала не поняла, кто он. Перепутала вице с экс и подумала, что он уже не работает. Переписка в Сети очень затянула меня и наши разговоры становились все более открытыми. Я вдруг поняла, что мне хочется с ним делиться. Мне было не страшно, мне было комфортно. Говорят, что любовь приходит тогда, когда ты вообще ничего не ждешь. Инициатором встречи первой была я... Я уже тогда изнемогала, у меня внутри все колотилось. За две недели общения в Сети поняла, что влюбилась", – вспоминает Кристина.

Избранница Эдгара Каминского прокомментировала их отношения. Детали в сюжете:

По словам ведущей, она очень хорошо помнит тот вечер, когда они впервые встретились. Кристина сама предложила министру заехать за ним в Верховную Раду: "Он мне сказал, что задерживается на работе и уже отпустил водителя, поэтому пообщаться сможем, когда он доедет домой. А я думаю, чего тянуть? И предложила заехать за ним. Он согласился. Первое, что я увидела, когда он ко мне шел – это его сумасшедшую улыбку. Мы тогда бесконечно разговаривали, не было пауз вообще. Было чувство, что знаем друг друга много лет. Я помню момент, когда я его схватила за руку и по мне потекло тепло. Я тогда поняла, что мне труба".

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Также Лебедь рассказала, что на тот момент была свободной женщиной и состояла в отношениях только со своей работой. А знакомство с Павлом украсило ее жизнь, до этого она была несчастлива.

"На первое свидание он меня привез на бетонную парковку и мы тогда впервые друг к другу притронулись. Только с того момента я начала действительно жить. До этого ничего подобного и масштабного не чувствовала к мужчинам", – призналась Лебедь.

Напомним, Елена-Кристина Лебедь показала, как министр Розенко заботится о ней.

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