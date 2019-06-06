Влюбился еще 20 лет назад: жених Дженнифер Лопес поделился архивным видео

Алекс Родригес мечтал о своей невесте еще много лет назад

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: AFP

В канун предстоящей свадьбы возлюбленный американской певицы Дженнифер Лопес Алекс Родригес поделился с подписчиками в Instagram архивным видео 1998 года, на котором спортсмен делает признание касательно своей люби к будущей жене.

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробности в сюжете:

На кадрах молодой спортсмен дает интервью после бейсбольного матча и признается, что хотел бы пригласить на идеальное свидание с Дженнифер Лопес. Таким образом Родригесу удалось доказать любимой, что почти половину жизни – 20 лет, он мечтал именно о ней.

4 Июн 2019 в 8:57 PDT INSTAGRAM (@arod)

"Дженнифер Лопес. Надеюсь, ты поможешь мне организовать эту встречу", – ответил тогда 23-летний Алекс.

Ранее Алекс Родригес рассказал, как готовился сделать предложение Дженнифер Лопес. По его словам, каждая деталь была отрепетирована десятки раз. Родригес даже становился на колено перед своим ассистентом, представляя, как делает предложение Джей Ло.

Напомним, что на днях Дженнифер Лопес получила официальный статус иконы стиля.

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