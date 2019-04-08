"Влюбиться можно": стало известно, на сколько килограммов похудел Потап

О том, что артист похудел, рассказал ведущий шоу Юрий Горбунов

Потап Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Во время первого прямого эфира шоу "Голос країни 9" стало известно, что знаменитый украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) заметно похудел. Потап редко носит костюмы, он больше препдпочитает спортивный стиль, однако в этот раз сеть "взорвалась" от комплиментов в сторону артиста: по словам поклонниц и зрителей, Алексей заметно похудел, а костюм ему "очень к лицу".

Факт преображения Потапа подтвердил ведущий шоу "Голос країни 9" Юрий Горбунов. После выступления подопечной Потапа Виктории Ягич, Юрий обратился к залу и рассказал, на сколько похудел артист: "Я хочу, чтобы вы поаплодировали Алексею. Посмотрите, человек похудел на 17 килограммов. Молодой, красивый, перспективный".

""Вам о-о-очень идут костюмы, сразу такой жених завидный", "Леша+костюм=идеальное сочетание", "Шикарный мужчина", "Такой красивый, что влюбится можно", "Так идет костюм, просто вау", "Взгляд конечно, аж мурашки по коже", – пишут поклонницы в сети.

Отметим, что всего несколько месяцев назад Потап выглядел иначе. А сегодня, артист и продюсер в буквальном смысле покорил сердца зрительниц шоу "Голос країни 9".

Алексей Потапенко Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, DZIDZIO сделал неожиданное заявление на шоу "Голос країни 9".

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