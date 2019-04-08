Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Влюбиться можно": стало известно, на сколько килограммов похудел Потап

О том, что артист похудел, рассказал ведущий шоу Юрий Горбунов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Потап
Потап
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Во время первого прямого эфира шоу "Голос країни 9" стало известно, что знаменитый украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) заметно похудел. Потап редко носит костюмы, он больше препдпочитает спортивный стиль, однако в этот раз сеть "взорвалась" от комплиментов в сторону артиста: по словам поклонниц и зрителей, Алексей заметно похудел, а костюм ему "очень к лицу".

Факт преображения Потапа подтвердил ведущий шоу "Голос країни 9" Юрий Горбунов. После выступления подопечной Потапа Виктории Ягич, Юрий обратился к залу и рассказал, на сколько похудел артист: "Я хочу, чтобы вы поаплодировали Алексею. Посмотрите, человек похудел на 17 килограммов. Молодой, красивый, перспективный".

""Вам о-о-очень идут костюмы, сразу такой жених завидный", "Леша+костюм=идеальное сочетание", "Шикарный мужчина", "Такой красивый, что влюбится можно", "Так идет костюм, просто вау", "Взгляд конечно, аж мурашки по коже", – пишут поклонницы в сети. 

Отметим, что всего несколько месяцев назад Потап выглядел иначе. А сегодня, артист и продюсер в буквальном смысле покорил сердца зрительниц шоу "Голос країни 9".

Алексей Потапенко
Алексей Потапенко
Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, DZIDZIO сделал неожиданное заявление на шоу "Голос країни 9".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
"Голос країни 9": все участники полуфинала "Голос країни 9": Дан Балан укусил Тину Кароль "Голос країни 9": рок-мама Виктория Ягич перепела хит MARUV
потап Голос країни 9
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов
Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие
Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:25Техно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка
О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Красивая семья: Анастасия Заворотнюк поделилась редким фото семьи
Красивая семья: Анастасия Заворотнюк поделилась редким фото семьи
Японская диета для печени
Японская диета для печени
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой