Влюбленная парочка: Леди Гага и Брэдли Купер снялись для обложки журнала

Певица и актер сыграли вместе в музыкальном фильме

Брэдли Купер и Леди Гага. Фото: pixel.nymag.com

Уже этой осень. на экранах появится фильм "Рождение звезды", главные роли в котором сыграли голливудский актер Брэдли Купер и певица Леди Гага. Ради того, чтобы привлечь внимание к картине, Леди Гага и Купер снялись для обложки американского журнала Entertainment Weekly в образе влюбленной пары ( которой они и являются по сюжету фильма).

Отметим, что Брэдли с апреля 2015 года встречается с моделью Ириной Шейк. В 2017 году у них родилась дочь. В свою очередь, Леди Гага в 2016 году объявила о расставании со своим женихом Тейлором Кинни.

Фото: instagram.com/ladygaga

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что Леди Гага помолвлена со своим агентом – 48-летним Кристианом Карино, но в связи с ухудшением состояния здоровья певицы, а также плотным гастрольным графиком подготовка к свадьбе была отложена.

Напомним, Леди Гага принесла извинения семье умершего Zombie Boy.

Ранее в сети появился первый трейлер мюзикла "Рождение звезды", который стал режиссерским дебютом Брэдли Купера, который снимется в новом фильме Клинта Иствуда, и актерским дебютом Леди Гаги.