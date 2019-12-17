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Коллаборация glo™ и McLaren Racing: драйв, уникальность, идеальная форма

Украинские блогеры побывали на Формуле-1, а копия болида приедет в Киев

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glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

Компания "Бритиш Американ Тобакко" (BAT) и ее флагманский бренд glo™ начали глобальное партнерство с гоночной командой McLaren Racing. Страсть к технологиям и инновациям, стремление к развитию и прогрессивному дизайну объединяют glo™ и McLaren и вдохновляют на поиск новых решений и создание уникальных продуктов.

В декабре коллаборацию в действии оценили известные украинские блогеры Татьяна Пренткович и Иван Кришталь. Они побывали на финальном заезде завершающей сезон 2019 гонки Формулы-1 в Абу-Даби, который проводился на трассе Яс-Марина. В социальных сетях лидеры общественного мнения делились со всей Украиной свежими эмоциями и впечатлениями от атмосферы скорости и драйва.

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"Формула-1 – это грандиозное событие... У нас были лучшие места, возможность погулять пит-стопом и увидеть закулисье собственными глазами!" – написала Татьяна Пренткович в своем Instagram.

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"Столько эмоций, столько впечатлений! Увиделся вживую с известным гонщиком, тусили на яхте, побывали на концерте Ланы Дель Рей и самое главное: увидел, как все это происходит изнутри!.. Честно сказать, никогда даже не думал, что Формула-1 – это настолько круто. Спасибо @glo_ukraine за такой experience", – поделился своими впечатлениями Иван Кришталь.

Татьяна Пренткович и Иван Кришталь уже разыграли новые, "гоночные", устройства glo™ из лимитированной коллекции на своих страницах. Однако приблизиться к легендарным соревнованиям можно не только с помощью социальных сетей.

Энергетику мира суперскоростных гонок все желающие могут почувствовать благодаря демонстрационному болиду команды McLaren Racing, который будет выставляться в киевском торговом центре "Ривер Мол" (River Mall) в период с 20-го по 30-е декабря 2019 года. Поклонники Формулы-1 и команды McLaren смогут рассмотреть и сфотографироваться с точной копией гоночного болида в его реальном размере.

Кроме этого, у посетителей торгового центра появится уникальная возможность принять участие в различных мероприятиях, организованных брендом glo™. Взрослые потребители никотиновой продукции смогут протестировать устройство из лимитированной коллекции glo™ nano McLaren Exclusive Edition.

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Это инновационное устройство для нагревания табака, вдохновленное легендарным суперкаром. Оно выполнено в цветах команды McLaren Racing – черном и ярко-оранжевом. Новый продукт соединил в себе прогрессивный дизайн с плавными гоночными линиями и настоящую мощность. В то же время glo™ nano максимально прост в использовании: одно устройство – одна кнопка. Это не только удобно, но и отвечает требованиям современного темпа жизни. glo™ nano McLaren Exclusive Edition удобно держать в руке, поскольку он отличается легкостью и тонкостью. Стремление к уменьшению веса и ускорению работы объединяют устройство glo™ с самыми инновационными гоночными болидами.

Заказать новое устройство для нагревания табака из лимитированной коллекции можно в фирменных магазинах glo™ Studio, специальных местах продажи или на сайте https://myglo.com.ua.

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