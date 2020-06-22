Вместо Билана: фанаты выбрали Ани Лорак победителем Евровидения

Певица заняла первое место в шоу Eurovision Again-2008

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году из-за пандемии коронавируса пришлось отменить. Вместо привычного шоу организаторы устроили онлайн-концерт во время которого транслировались выступления всех участников от разных стран.

Также организаторы устроили шоу Eurovision Again-2008, показав выступление участников разных лет и предложив фанатам отдать свои голоса за "нового" победителя. Согласно результатам голосования, победу одержала певица Ани Лорак, которая в 2008 году представляла Украину с песней Shady Lady. Тогда артистка заняла второе место.

О своей победе исполнительница сообщила на официальной странице в Instagram, поздравив свою команду.

INSTAGRAM

"Приятно получать такие новости из Европы! В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя — Shady Lady Ани Лорак. Поздравляю всю нашу dream team", — написала Ани Лорак.

Российского исполнителя Диму Билана, получившего Хрустальный микрофон конкурса в 2008 году с песней Believe, фанаты отправили на девятое место. На официальной странице "Евровидения" в Twitter Ани Лорак уже поздравили с победой.

Напомним, что в этом году 12 и 14 мая состоялось онлайн-шоу Eurovision Song Celebration-2020, в рамках которого выступила украинская группа Go_A, а 16 мая – финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light, где участники совместно исполнили песню Love Shine A Light.

Также организаторы приняли решение провести "Евровидение-2021" в городе Роттердам.

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