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Внезапно покинула вечеринку Оскара-2020: почему Сальма Хайек поехала в больницу

Подруга актрисы попала в ДТП

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фото: Getty Images

10 февраля состоялась 92-я церемония награждения премии "Оскар", после которой все мировые звезды собрались на закрытой вечеринке. Такое событие не смогла пропустить известная актриса Сальма Хайек. К афтепати звезда готовилась основательно – сделала прическу, подобрала новое платье цвета морской волны в пайетках, но была вынуждена сразу же уехать.

Смотрите, как прошла церемония "Оскар-2020":

Как оказалось, близкая подруга Сальмы Хайек и ее помощница Эвелин О'Нил попала в ДТП, в результате которого сломала руку. Актриса была вынуждена поехать к женщине в больницу. О происшествии звезда рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото из госпиталя.

INSTAGRAM

"Когда вечеринка только началась, моя менеджер и подруга Эвелин попала в аварию. Мне пришлось срочно отправиться с ней в больницу, где мы провели остаток "Оскара", пока не взошло солнце. Спасибо всем врачам Cedars-Sinai за ваш профессионализм. Эвелин, я никогда не видела, чтобы кто-то так страдал с такой грацией! Ты – чемпион", – написала Сальма.

Ранее мы писали, что на закрытой вечеринке по случаю "Оскара-2020" появились Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Ким Кардашьян и другие знаменитости. Сегодня.Lifestyle поделились фото звездных гостей.

Смотрите также пять нарядов на красной дорожке "Оскара-2020", которые уже окрестили модным провалом.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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