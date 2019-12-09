Внучка Елизаветы II отменила вечеринку в честь помолвки: известна причина

Принцесса Беатрис решила отменить торжество из-за секс-скандала

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Getty Images

Совсем недавно стало известно, что внучка королевы Британии Елизаветы II в начале сентября обручилась. Избранником принцессы Беатрис стал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелли Моцци. Как уже ранее сообщалось, королевская свадьба запланирована на 2020 год, но Ее Величество отказалась финансировать пышную церемонию бракосочетания.

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Праздничная вечеринка по случаю помолвки должна была состояться уже 18 декабря. Но из-за секс-скандала, в котором фигурирует отец принцессы Беатрис – принц Эндрю, внучка королевы отметила торжество.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Instagram.com

Мероприятие планировали провести в элитном гостинично-ресторанном комплексе Chiltern Firehouse в Лондоне. На торжество пара пригласила немало звездных гостей. Но, как сообщает Daily Mail, принцесса Беатрис и Эдуардо Мапелли Моцци решили воздержаться от громких вечеринок в то время, когда скандальная репутация герцога Йоркского растет вместе с вниманием прессы к персоне принца Эндрю.

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери.

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