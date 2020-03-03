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Внучка Елизаветы II после свадьбы получит новый титул

Принцесса Беатрис выходит замуж 29 мая 2020 года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:00

Несколько месяцев осталось до важного события в британской королевской семье – свадьбы принцессы Беатрис и ее возлюбленного Эдоарда Мапелли-Моцци. Последняя незамужняя внучка Елизаветы II распрощается с холостяцкой жизнью 29 мая 2020 года.

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После церемонии венчания в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца принцесса Беатрис получит новый титул. Как сообщает Daily Mail, жених принцессы принадлежит к семье итальянских аристократов. Поэтому после официального бракосочетания внучка Ее Величества получит звание графини, соединив две влиятельные семьи Европы.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Также молодожены унаследует одну из величайших вилл Италии XVIII века – Villa Mapelli Mozzi неподалеку Милана. Отец возлюбленного принцессы Беатрис, граф Алессандро Мапелли Моцци-старший, впервые прокомментировал свадьбу сына: "Я никогда не видел его таким счастливым. Эдоардо – единственный потомок мужского пола, который продолжит наш знатный род. Он граф, а значит, и его жена автоматически станет графиней, а каждый их ребенок будет графом или графиней".

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери.

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