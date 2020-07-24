Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис стала мачехой

Принцесса Беатрис стала первой из всех внуков королевы, кто принял такой статус

Принцесса Беатрис, которая недавно вышла замуж за своего возлюбленного Эдоардо Мапелли Моззи, теперь не только жена, но и мачеха.

Дело в том, что на свадьбе у принцессы присутствовал четырехлетний сын Эдоардо – Вулфи, сообщает People.

Это первый случай за всю историю ее поколения, когда член королевской семьи становится приемным родителем. Отметим, когда в 2005 году принц Чарльз женился на Камилле, то она стала мачехой для двоих его сыновей – принцев Уильяма и Гарри. Позже подобные случаи не повторялись. Беатрис стала первой внучкой королевы, кто имеет такой статус.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Фото: Getty Images

"Беатрис – замечательная и очень внимательная мачеха. А Эдоардо – один из лучших отцов. Недавно они все вместе были на семейных каникулах. Они действительно счастливы", – рассказал инсайдер изданию.

Вулфи – сын Эдоардо от прошлого брака с архитектором и дизайнером Дарой Хуанг, которая часто живет то в Лондоне, то в Гонконге.

Дара Хуанг (в центре) Фото: Getty Images

Смотрите видеосюжет о шляпках Елизаветы II:

Ранее мы сообщали, что 99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться