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Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис стала мачехой

Сегодня, 14:06

Принцесса Беатрис стала первой из всех внуков королевы, кто принял такой статус

Принцесса Беатрис, которая недавно вышла замуж за своего возлюбленного Эдоардо Мапелли Моззи, теперь не только жена, но и мачеха.

Дело в том, что на свадьбе у принцессы присутствовал четырехлетний сын Эдоардо – Вулфи, сообщает People.

Это первый случай за всю историю ее поколения, когда член королевской семьи становится приемным родителем. Отметим, когда в 2005 году принц Чарльз женился на Камилле, то она стала мачехой для двоих его сыновей – принцев Уильяма и Гарри. Позже подобные случаи не повторялись. Беатрис стала первой внучкой королевы, кто имеет такой статус.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Фото: Getty Images

"Беатрис – замечательная и очень внимательная мачеха. А Эдоардо – один из лучших отцов. Недавно они все вместе были на семейных каникулах. Они действительно счастливы", – рассказал инсайдер изданию.

Вулфи – сын Эдоардо от прошлого брака с архитектором и дизайнером Дарой Хуанг, которая часто живет то в Лондоне, то в Гонконге.

Дара Хуанг (в центре)
Дара Хуанг (в центре)
Фото: Getty Images

Смотрите видеосюжет о шляпках Елизаветы II:

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