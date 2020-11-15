Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

19-летняя София Евдокименко встречается с предпринимателем Денисом Жадановым

Недавно София Евдокименко рассекретила своего нового бойфренда – это 31-летний украинский предприниматель Денис Жаданов. Парень родом из Украины, а в Нью-Йорке работает вице-президентом по маркетингу в известной компании. По информации СМИ, пара намерена пожениться.

Влюбленные не публикуют совместные фото в Instagram, однако периодически мелькают в сторис друг друга. Ok! пишет, что молодой бизнесмен уже сделал предложение внучке Софии Ротару.

София Евдокименко/Денис Жаданов Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"У него к Соне действительно искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой", – цитирует издание слова инсайдера.

Денис Жаданов в Нью-Йорк перебрался в начале сентября. Сама же София в мегаполисе проживает давно – девушка учится в Школе дизайна Parsons.

Подробнее об отношениях Софии Евдокименко смотрите в сюжете:

Ранее София Евдокименко долгое время встречалась с французским бизнесменом Марком Дюменилом. В июне этого года она сообщила, что рассталась с бойфрендом.

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