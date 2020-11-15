Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

Сегодня, 10:22

19-летняя София Евдокименко встречается с предпринимателем Денисом Жадановым

Недавно София Евдокименко рассекретила своего нового бойфренда – это 31-летний украинский предприниматель Денис Жаданов. Парень родом из Украины, а в Нью-Йорке работает вице-президентом по маркетингу в известной компании. По информации СМИ, пара намерена пожениться.

Влюбленные не публикуют совместные фото в Instagram, однако периодически мелькают в сторис друг друга. Ok! пишет, что молодой бизнесмен уже сделал предложение внучке Софии Ротару.

София Евдокименко/Денис Жаданов
София Евдокименко/Денис Жаданов
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"У него к Соне действительно искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой", – цитирует издание слова инсайдера.

Читайте также:
Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Денис Жаданов в Нью-Йорк перебрался в начале сентября. Сама же София в мегаполисе проживает давно – девушка учится в Школе дизайна Parsons.

Подробнее об отношениях Софии Евдокименко смотрите в сюжете:

Ранее София Евдокименко долгое время встречалась с французским бизнесменом Марком Дюменилом. В июне этого года она сообщила, что рассталась с бойфрендом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рон из «Гарри Поттера» рассекретил странное имя своей дочери и впервые завел Instagram-аккаунт Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь" СМИ случайно поженили внука Пугачевой с девушкой Марией: кто с кем обручился на самом деле
София Ротару София Евдокименко дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Дружина героя Тоттенхема
Дружина героя Тоттенхема
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
"Ушла эпоха!" Оборвалась жизнь Жванецккого: детали трагедии
"Ушла эпоха!" Оборвалась жизнь Жванецккого: детали трагедии

Популярные статьи

Вчера, 17:20Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

13 ноябряEvents

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

13 ноябряEvents

Сегодня пятница 13-е: особенности самого страшного дня

13 ноябряШоу-бизнес

Умер скандальный украинский певец и композитор Филипп Левшин

13 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 13 ноября: Водолею не нужно браться за все и сразу, а Рыбам необходим отдых

12 ноябряШоу-бизнес

"Были измены": Экс-артист "Дизель шоу" Иваница о разводе спустя 17 лет

12 ноябряАфиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Новости партнеров

Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Забыла надеть трусы: муж Анны Седоковой засветил ее голый зад
Забыла надеть трусы: муж Анны Седоковой засветил ее голый зад
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Яблочный пирог на сковороде
Яблочный пирог на сковороде
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять