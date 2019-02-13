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Внучка Софии Ротару показала яркие зимние фото

Поклонники девушки написали ей сотни комплиментов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
София Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve
София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

17-летняя внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару – София Евдокименко взяла от родителей и звездной бабушки только лучшее. Девушка уже давно покоряет подиумы модных показов, а также восхищает подписчиков в соцсетях. В Instagram София часто публикует фото из повседневной жизни, результаты фотосессий и снимки из путешествий.

На этот раз София разместила несколько фото из новой зимней фотосессии. Девушка на снимках позирует с домашним любимцем – белоснежным псом по кличке Джимми и с конем, которого подписчики Евдокименко сравнили с единорогом.

София Едокминеко
София Едокминеко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Прогулки за городом", – подписала снимок София.

София Евдокименко
София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Когда человек отчаянно нуждается в витамине D", – подписала фото София, позируя в яркой шубке.

София Евдокименко
София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Очень красивая и необычная фотография!", "Прелесть!", "Красавица", "Крутая фотка", – пишут пользователи сети в комментариях к снимку.

Напомним, София Евдокименко выпустила дебютную англоязычную песню. София взяла себе творческий псевдоним и в качестве исполнительницы теперь звучит как Sofia EVE.

Напомним, в прошлом году София Евдокименко провела летние каникулы во Франции. На странице в фотоблоге девушка показала изображения с роскошного отдыха в Сен-Тропе.

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Источник: Сегодня
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