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Внучка Софии Ротару прокатилась на лошади в мини-шортах

Сегодня, 19:04

Девушка примерила наряд в ковбойском стиле

19-летняя внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко нередко радует подписчиков красочными фото и видео. Недавно девушка похвасталась стройной фигурой в купальнике. На этот раз в своем Instagram-аккаунте София разместила короткий ролик, на котором она позирует в коротких джинсовых шортах, бежевой жилетке, ковбойских полусапожках с бахромой и соломенной шляпе.

Судя по кадрам, девушка принимала участие в профессиональной фотосессии. На видео Евдокименко позировала верхом на лошади, а также – возле автомобиля. В качестве саундтрека к ролику София выбрала песню The Weeknd "After Hours"

INSTAGRAM

"Your life is your story. Write well. Edit often (с англ. – Твоя жизнь – это твоя история. Пиши ее хорошо. Части редактируй)", – подписала видео девушка.

"София ты великолепна", "Очень крутой ролик", "Вау какое классное видео", "Лошадь, сама по себе, такое большое, теплое, красивое животное, а тут еще прекрасная наездница", "Красивое видео и мелодия тоже подобрана хорошо", "Получились очень красивые и изящные фотографии! Уединение с природой", "Обалдеть какая крутая фотосессия", "Вау, красивая лошадка и девушка на ней", "Я так мечтаю наконец-то прокатиться на лошади", "Нереально крутое видео", – написали поклонники Сони в комментариях под видеороликом.

Напомним, София Евдокименко рассталась со своим парнем.

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