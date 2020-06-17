Внучка Софии Ротару сообщила о разрыве с бойфрендом-иностранцем

19-летняя София с января-месяца свободна

Внучка народной артистки Софии Ротару – 19-летняя София Евдокименко – сообщила поклонникам о расставании со своим возлюбленным Марко Дюменилом. Национальность парня неизвестна, однако наиболее часто Марко публиковал фото с геолокациями Великобритания, Франция, Италия.

София Евдокименко с возлюбленным в Париже Фото: instagram.com/marcodumenil

Поклонники заметили, что София присутствовала на свадьбе своей родственницы – певицы Sonya Kay, которая 7 июня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, без возлюбленного. В комментарии изданию Clutch, девушка призналась, что рассталась с Марко. По какой причине, пока неизвестно.

"Я с января-месяца не в отношениях", – заявила София Евдокименко.

Экс-влюбленные обожали путешествовать вместе по миру, а сам Марко до сих пор не удалил совместные фото с Соней.

Отметим, девушка уже несколько лет успешно строит модельную карьеру, а недавно София Евдокименко очаровала красивыми ножками в мини-платье.

Кроме этого, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 19-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

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