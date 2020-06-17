Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внучка Софии Ротару сообщила о разрыве с бойфрендом-иностранцем

Сегодня, 13:09

19-летняя София с января-месяца свободна

Внучка народной артистки Софии Ротару – 19-летняя София Евдокименко – сообщила поклонникам о расставании со своим возлюбленным Марко Дюменилом. Национальность парня неизвестна, однако наиболее часто Марко публиковал фото с геолокациями Великобритания, Франция, Италия.

София Евдокименко с возлюбленным в Париже
София Евдокименко с возлюбленным в Париже
Фото: instagram.com/marcodumenil

Поклонники заметили, что София присутствовала на свадьбе своей родственницы – певицы Sonya Kay, которая 7 июня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, без возлюбленного. В комментарии изданию Clutch, девушка призналась, что рассталась с Марко. По какой причине, пока неизвестно.

"Я с января-месяца не в отношениях", – заявила София Евдокименко.

Экс-влюбленные обожали путешествовать вместе по миру, а сам Марко до сих пор не удалил совместные фото с Соней.

Читайте также:
Племянница Софии Ротару отправилась в медовый месяц: первые фото молодоженов

Отметим, девушка уже несколько лет успешно строит модельную карьеру, а недавно София Евдокименко очаровала красивыми ножками в мини-платье.

Кроме этого, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 19-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Племянница Софии Ротару отправилась в медовый месяц: первые фото молодоженов "У меня был шок": племянница Софии Ротару назвала причину смерти отца Внучка Софии Ротару "подралась" с Брэдли Купером
шоу-бизнес певица София Ротару расставание София Евдокименко
Реклама

Новости партнеров

Подольской – 38: как жена Преснякова скандалила с Пугачевой
Подольской – 38: как жена Преснякова скандалила с Пугачевой
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Вчера, 20:21Стиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

Вчера, 15:54Wellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Вчера, 14:39Events

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Вчера, 13:07Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 11:33Travel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Вчера, 11:18Fun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Вчера, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

15 июняШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

15 июняFun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

15 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Именинник Комаров раскрыл, какой сюрприз приготовила ему супруга
Именинник Комаров раскрыл, какой сюрприз приготовила ему супруга
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Макс не ревнует? Победительница
Макс не ревнует? Победительница "Холостяк-10" похвасталась фото
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять