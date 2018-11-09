Внучка Софии Ротару выпустила дебютную англоязычную песню

София Евдокименко подалась в певицы

София Ротару с внучкой Софией Евдокименко. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки – София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 17-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

София взяла себе творческий псевдоним и в качестве исполнительницы теперь звучит как Sofia EVE. Интересно, что трек вышел на официальной странице YouTube Софии Михайловны. Также звезда поддержала внучку добрым словом в своем Instagram.

"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива", – пожелала знаменитая бабушка девушке.

Напомним, в июле София Евдокименко провела летние каникулы во Франции. На странице в фотоблоге девушка показала изображения с роскошного отдыха в Сен-Тропе. Также София опубликовала несколько фото в нарядах от украинского дизайнера Лилии Пустовит, которая является ее крестной.

До этого София побывала на вечеринке французского бренда Paco Rabanne. На мероприятие внучка Ротару пришла в сверкающем мини-платье от известного бренда, стоимость которого составляет 3840 евро.