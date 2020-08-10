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Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Сегодня, 13:46

В Сети редко появляются совместные снимки принцесс

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения на собственной странице в Instagram опубликовала редкое фото со своей старшей сестрой – принцессой Беатрис.

На днях Беатрис отпраздновала свое 32-летие. Принцесса Евгения поздравила старшую сестру и опубликовала селфи, которое они сделали накануне свадьбы Беатрис. На снимке девушки позируют без капли макияжа.

"С днем рождения, дорогая Биби. Вот мы накануне твоей свадьбы. По-прежнему носим резинки для волос из 90-х и улыбаемся на все 32", – трогательно подписала фото принцесса Евгения.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис
Принцесса Евгения и принцесса Беатрис
Фото: instagram.com/princesseugenie

Подписчики отметили, что Евгения и Беатрис отлично выглядят без макияжа: "Какие милые девушки", "Натуральная красота", "Красотки-сестры".

Каким видом транспорта пользуется королева Елизавета II – смотрите видеосюжет:

Напомним, внучка королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке в пятницу, 17 июля.

Ранее мы рассказывали, что после замужества принцесса Беатрис получит новый титул.

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