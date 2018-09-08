С внуком Аллы Пугачевой происходят мистические вещи

Парень утверждает, что его преследует мистика

Никита Пресняков. Фото: instagram.com/npresnyakov

Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова целый год преследуют неприятности, связанные со здоровьем. Зимой Никита Пресняков сломал ногу, катаясь на скейтборде. А совсем недавно у молодого человека появился сильный кашель, который не исчезает даже после приема лекарств.

"В России так всегда происходит: если я выпиваю холодные напитки, на следующий день у меня начинается ангина, – говорит Пресняков в интервью изданию "Собеседник". – В других странах такого не бывает. В Европе или США спокойно пью холодное и никогда не болею. Я не знаю, как это объяснить. Мистика!".

Напомним, Никита Пресняков в июле женился на 22-летней Алене Красновой. Сейчас артист монтирует ролики и видеоклипы для известных российских исполнителей. Недавно, например, снял клип для Аниты Цой.

Напомним, Алла Пугачева опубликовала архивное видео в день рождения старшего внука Никиты. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что невеста Никиты Преснякова опубликовала фото в свадебном платье.