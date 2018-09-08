С внуком Аллы Пугачевой происходят мистические вещи
Парень утверждает, что его преследует мистика
Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова целый год преследуют неприятности, связанные со здоровьем. Зимой Никита Пресняков сломал ногу, катаясь на скейтборде. А совсем недавно у молодого человека появился сильный кашель, который не исчезает даже после приема лекарств.
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"В России так всегда происходит: если я выпиваю холодные напитки, на следующий день у меня начинается ангина, – говорит Пресняков в интервью изданию "Собеседник". – В других странах такого не бывает. В Европе или США спокойно пью холодное и никогда не болею. Я не знаю, как это объяснить. Мистика!".
Напомним, Никита Пресняков в июле женился на 22-летней Алене Красновой. Сейчас артист монтирует ролики и видеоклипы для известных российских исполнителей. Недавно, например, снял клип для Аниты Цой.
Напомним, Алла Пугачева опубликовала архивное видео в день рождения старшего внука Никиты. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что невеста Никиты Преснякова опубликовала фото в свадебном платье.