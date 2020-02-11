Внук Елизаветы II после 12 лет брака разводится с женой

Супруга Питера Филлипса решила уйти из монаршей семьи

Питер Филлипс с супругой Отем и их детьми Фото: Getty Images

Не успело общество успокоиться из-за раскола в королевской семье и ухода принца Гарри, как назрел новый скандал. После 12 лет брака старший внук королевы Елизваветы II Питер Филлипс разводится со своей супругой. Решение разорвать брак приняла его жена – 41-летняя Отем Филлипс.

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Как сообщает издание Tne Sun, причиной такому решению стали семейные проблемы. Более того, по информации источника, на Отем повлиял пример герцогов Сассекских, которые начали самостоятельную и финансово независимую жизнь.

Близкое окружение супругов уверяет, что Отем и раньше жаловалась на конфликты и незначительные проблемы. Однако сын принцессы Анны не был готов к такому поступку супруги.

"Он опустошен. Он думал, что у него счастливый брак и идеальная семья с двумя прекрасными дочерьми. Но он сейчас в тотальном шоке. Отем – прекрасная жена и мать, очень умная женщина, но она некоторое время говорила своим друзьям, что существовали проблемы. Она любимица королевы, и я уверен, что Ее Величество также будет очень расстроена этим", – рассказал инсайдер.

Напомним, ранее в прессе появилась версия, что герцогов Сассекских буквально изгнали из королевской семьи.

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