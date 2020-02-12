Внук Елизаветы ІІ разводится: как отреагировала королева

Супруги приняли решение расторгнуть брак после 12 лет совместной жизни

Королева Елизавета ІІ Фото: Getty Images

На днях стало известно, что внук Елизаветы ІІ Питер Филлипс после 12 лет брака разводится со своей супругой. Более того, решение о расторжении брака приняла именно его жена – 41-летняя Отем Филлипс, якобы вдохновившись решительностью Меган Маркл, из-за которой в королевской семье произошел раскол.

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Теперь выяснилось, супруги сообщили Ее Величеству о намерении развестись еще в сентябре 2019-го. Королева Елизавета ІІ просила Питера Филлипса и его жену Отем, которая является ее любимицей, не принимать поспешного решения, однако за это время паре не удалось сохранить отношения. Об этом сообщает The Sun.

"Она была расстроена, потому что невероятно близка с Питером и обожает Отем. Но она уважает их решение и тот факт, что на первом месте у них остаются их дети", – говорит источник.

Питер Филлипс с супругой Отем и их детьми Фото: Getty Images

"В настоящее время они живут под одной крышей в своем семейном доме в домашней обстановке", – утверждает источник, приближенный к королевской семье.

Кроме того, близкие друзья пары уверены, что причина развода Питера и Отем – постоянные командировке, в результате которых они постоянно находились вдали друг от друга. В то же время они отмечают: "Это очень дружественный разрыв".

Напомним, пара воспитывает двоих дочерей: девятилетнюю дочь Саванну и семилетнюю Айлу.

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