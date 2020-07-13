Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Парня нашли мертвым в собственном доме

Внук знаменитого американского исполнителя Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил суицид в возрасте 27 лет, передает TMZ.

Как говорится в сообщении, парень выстрелил себе в голову из пистолета. Тело Кио было найдено в его доме в Калабасе, штат Калифорнии. Представитель мамы Бенджамина Лизы Мари Пресли в заявлении для СМИ отметил, что Лиза "убита горем" после известия о смерти сына.

"Она полностью убита горем и опустошена, но пытается держаться ради своих 11-летних близнецов и своей старшей дочери Райли. Она обожала своего сына и любила его всем сердцем", – рассказал спикер семьи.

Лиза Мари Пресли и Бенджамин Кио Фото: instagram.com/lisampresley

О жизни Бенджамина известно мало. В 2009 году, развивая свою музыкальную карьеру, он заключил контракт на сумму 5 миллионов долларов на запись музыкального альбома. Кио не вел публичную жизнь, редко появлялся на светских мероприятиях. Парня не было ни в одной из популярных соцсетей.

Бенджамин, как и его знаменитый дедушка увлекался музыкой. Парня нередко сравнивали с Элвисом, обращали внимание на их внешнее сходство.

Напомним, ранее из жизни ушел легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе.

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