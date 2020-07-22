Внук Элвиса Пресли покончил с собой: его девушка написала душераздирающее послание

Бенджамин Кио был найден мертвым в семейном имении Пресли

Диана Пинто, девушка совершившего суицид внука Элвиса Пресли Бенджамина Кио, написала ему большое послание, которое разместила в своем Instagram-профиле.

Диана описала свои эмоции и состояние после смерти любимого, а также поделилась с подписчиками их с Бенджамином фото.

"Самому красивому мальчику, которого я когда-либо знала. Ты заставлял всех светиться, когда заходил в комнату. Ты любил смотреть свои воскресные утренние мультфильмы и шоколадное молоко. Теперь твой смех слышен во всем мире. Ты сделал меня самой счастливой девушкой в ​​мире. Быть с тобой, обнимать тебя, любить и быть любимой тобой – единственные вещи, которые когда-либо имели значение. Ты – весь мой мир и вся моя жизнь, ты живешь со мной сейчас каждый день в моем сердце, в моей душе и в моем разуме. Мой лучший друг. Я буду хранить в сердце все наши общие воспоминания. Каждую секунду каждого дня я думаю о тебе, теперь я знаю истинное значение горя. Пожалуйста, дай мне сил продолжать идти вперед, потому что я не знаю, как я смогу жить без тебя. Ты всегда будешь любовью моей жизни, ты мое все. Люблю тебя", – написала девушка.

Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy Бенджамин Кио и Диана Пинто Фото: instagram.com/diana_jayyy 1/9

Напомним, внук знаменитого американского исполнителя Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил суицид в возрасте 27 лет. Парень совершил самоубийство в доме, который принадлежит семейству Пресли. В департаменте полиции округа Лос-Анджелес говорится, что вскрытие показало причину смерти как "огнестрельное ранение ротовой полости из дробовика" и определило причину гибели – самоубийство.

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