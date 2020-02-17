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"Внутри меня прыгает на одной ножке маленькая девочка": Алла Мазур заговорила о борьбе с раком

Телеведущая рассказала, кто ее поддерживает в сложный период

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Телеведущая Алла Мазур
Телеведущая Алла Мазур
Фото: Facebook-страница Аллы Мазур

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая ранее показала последствия химиотерапии, уже несколько месяцев борется с раком. Несмотря ни на что, звезда не теряет позитивного настроя и рассказывает о лечении своим подписчикам.

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Недавно на своей странице в Facebook Алла Мазур показала, как ее поддерживают друзья и коллеги в сложный период. По словам телеведущей, во время борьбы с болезнью, крайне важны оптимизм, вера и радость.

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"Глоток энергии и радости. Друзья-коллеги знают, чем поддержать! Внутри меня прыгает на одной ножке маленькая девочка – так мне нравится этот пейзаж! А главное – получила его из рук автора: такой же непреодолимой оптимистки – и моей коллеги. Лесюня – СПАСИБО! Если вдруг задумаетесь, чем порадовать знакомого в дни болезни – подарите ему что-то такое солнечное. Как бы себя не чувствовал – хочется веры и радости. Чего-нибудь красивого и вкусненького. Разгоняющего тучи. И наполняющего твой день светом", – написала телеведущая.

Ранее мы также писали, что больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в Сети.

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