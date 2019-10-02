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Во сколько обошлась свадьба Джастина Бибера: впечатляющая сумма

Звездные супруги устроили пышное торжество в кругу самых близких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Канадский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин, которые официально оформили отношения в Нью-Йорке еще в сентябре 2018, спустя год устроили пышное торжество. Влюбленные решили отметить свой праздник в кругу самых близких, и журналистов на церемонию не пропустили. Но в СМИ все равно просочились снимки молодоженов.

Джастин Бибер признался, что употреблял тяжелые наркотики. Детали в сюжете:

Позже и сам звездный жених опубликовал черно-белые снимки и растрогал поклонников трогательной подписью. Теперь же в СМИ назвали стоимость проведенной свадьбы в Южной Каролине. Так, по информации Mail Online, церемония бракосочетания обошлась певцу и модели в 1,3 миллиона долларов. Больше всего супруги потратились на декор – около 900 тысяч долларов. Также влюбленные заплатили звездному event-менеджеру Миндси Вайс в районе 200 тысяч долларов.

INSTAGRAM

Но это еще не все траты! Проживание в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff составило как минимум 114 тысяч долларов, а расходы на транспорт для гостей и молодоженов составили 135 тысяч долларов.

Ранее мы также писали, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин решили не превращать торжество в публичное мероприятие и закрыли доступ журналистам к месту проведения свадьбы. Но папарацци все же удалось сделать несколько кадров звездной церемонии бракосочетания.

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