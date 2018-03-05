Во время своей речи на "Оскаре" Фрэнсин Макдорманд заставила встать всех женщин

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я по счету церемония вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар", на которой определились победители в разных категориях сферы кино.

А в номинации "Лучшая главная женская роль" победила 60-летняя Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Фото: AFP

Выйдя на сцену, актриса произнесла вдохновляющую речь: "Могу ли я удостоиться такой чести, чтоб каждая женщина, которая была номинирована во всех категориях сейчас встала, в знак солидарности. Актрисы, продюсеры, режиссеры, композиторы, авторы песен", – начала Фрэнсис.

Актриса также пошутила, обратившись к коллеге Мерил Стрип: "Мерил, встань и все остальные точно повторят, давай". После чего все женщины, которые были номинированы в разных категориях поднялись, зал аплодировал.

Фото: AFP

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"Посмотрите вокруг, дамы и господа. У каждой из нас есть свои истории и проекты, которые нужно финансировать", продолжила Макдорманд.

"Не обсуждайте это с нами на вечеринках, приглашайте нас в свой офис через пару дней или же приходите к нам сами, в зависимости от того, что вам больше подходит, и мы расскажем вам о проектах все".

"Есть два слова, которые я должна произнести сегодня: "inclusion rider", – заключила актриса. Это словосочетание означает особое рабочее соглашение, которое предполагает разнообразие в рабочем коллективе, исключая гендерное и расовое неравенство. Особо популярно это соглашение в сфере кинематографа в США.

Напомним, актриса Рита Морено надела на "Оскар" платье 56-летней давности.