Во втором эфире "Танців з зірками-2020" выступит Макс Барских, а ведущим будет Женя Кот
Узнайте подробности нового выпуска танцевального шоу
В это воскресенье, 6 сентября, состоится второй прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", премьера которого была 31 августа. Традиционно ведущими нового сезона "Танців з зірками" стали Юрий Горбунов и Тина Кароль, а кто присоединится к ним во втором выпуске – узнайте далее.
В новом выпуске проекта ведущие вместе с судьями готовят совместное выступление, которым будут открывать второй прямой эфир. Тина Кароль и телеведущий Юрий Горбунов споют на главном паркете страны песню A little party never killed nobody, Влад Яма и Екатерина Кухар будут танцевать, а Григорий Чапкис будет стоять за диджейским пультом.
Зрителей ждут впечатляющие постановки от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука, и невероятные танцы от главного хореографа проекта Ксении Горб. Молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов исполнят вальс под хит Earth Song – Michael Jackson. Актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец будут танцевать страстное танго под кавер известного хита Bad Guy. Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк попытаются покорить самбу под песню La Tortura – Shakira.
Выйдут ли на паркет пары Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Ольга Фреймут с Ильей Падзиной, которые по состоянию здоровья сейчас находятся на лечении и самоизоляции, станет известно во время прямого эфира.
Приглашенными ведущими на балконе во втором прямом эфире шоу "Танці з зірками" станут прошлогодний победитель проекта Женя Кот и телеведущая Иванна Онуфрийчук.
Специальным гостем второго эфира станет главный хитмейкер страны, певец Макс Барских, который на главном паркете страны исполнит свой новый хит LOVELY.
Отметим, что начиная со второго эфира, зрители смогут голосовать за своих фаворитов: отправлять смс и совершать телефонные звонки.
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Ранее мы писали, что Санта Димопулос с триумфом выступила в первом эфире "Танців з зірками-2020".
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