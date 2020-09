Анонс

Во втором эфире "Танців з зірками-2020" выступит Макс Барских, а ведущим будет Женя Кот

Узнайте подробности нового выпуска танцевального шоу

В это воскресенье, 6 сентября, состоится второй прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", премьера которого была 31 августа. Традиционно ведущими нового сезона "Танців з зірками" стали Юрий Горбунов и Тина Кароль, а кто присоединится к ним во втором выпуске – узнайте далее.

В новом выпуске проекта ведущие вместе с судьями готовят совместное выступление, которым будут открывать второй прямой эфир. Тина Кароль и телеведущий Юрий Горбунов споют на главном паркете страны песню A little party never killed nobody, Влад Яма и Екатерина Кухар будут танцевать, а Григорий Чапкис будет стоять за диджейским пультом.

Зрителей ждут впечатляющие постановки от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука, и невероятные танцы от главного хореографа проекта Ксении Горб. Молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов исполнят вальс под хит Earth Song – Michael Jackson. Актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец будут танцевать страстное танго под кавер известного хита Bad Guy. Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк попытаются покорить самбу под песню La Tortura – Shakira.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк Фото: пресс-служба

Выйдут ли на паркет пары Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Ольга Фреймут с Ильей Падзиной, которые по состоянию здоровья сейчас находятся на лечении и самоизоляции, станет известно во время прямого эфира.

Приглашенными ведущими на балконе во втором прямом эфире шоу "Танці з зірками" станут прошлогодний победитель проекта Женя Кот и телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Специальным гостем второго эфира станет главный хитмейкер страны, певец Макс Барских, который на главном паркете страны исполнит свой новый хит LOVELY.

Певец Макс Барских Фото: пресс-служба

Отметим, что начиная со второго эфира, зрители смогут голосовать за своих фаворитов: отправлять смс и совершать телефонные звонки.

Коронавирус распространяется среди знаменитостей: подробности в сюжете

Ранее мы писали, что Санта Димопулос с триумфом выступила в первом эфире "Танців з зірками-2020".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться