Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 выступит неожиданный гость

На сцену конкурса выйдет участница Детского Евровидения-2019

София Иванько Фото: instagram.com/eurovision.ua

В следующую субботу, 15 февраля, состоится второй полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2020". Помимо восьми участников – MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і TVORCHI – на сцену выйдет представительница Украины на детском "Евровидении-2019" София Иванько.

Как сообщается на официальной странице конкурса, юная вокалиста выступит в интервал-акте второго полуфинала Национального отбора.

Отметим, что София Иванько на Детском "Евровидении-2019" исполнила авторскую песню The Spirit of Music ("Дух музыки"). Набрав 59 баллов, София заняла 15-е место.

Смотрите выступление Софии Иванько в финале Детского "Евровидения-2019":

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и "UA: Перший".

Также Сегодня.Lifestyle предлагают узнать, как голосовали зрители и судьи первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020". Также узнайте, почему участницу конкурса – певицу Assol – судьи раскритиковали за выступление.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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